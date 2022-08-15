ВИДЕО | Блогер из Таллинна прославилась на весь мир благодаря кабачку(1)
Превентивный медик и нутрициолог из Таллинна Данэлия Баженова продолжает покорять весь мир своим рецептом кабачкового рулета. За 20 дней видео набрало более 12 миллионов просмотров, почти пол миллиона лайков и принесло Данэлии уже более 80 тысяч новых подписчиков.
Данэлия ведёт блог о здоровье и питании уже более трёх лет. В своём блоге она делится не только рецептами вкусных и полезных блюд, но и огромным количеством информации на тему здоровья, анализов, выбора продуктов и просто жизни в целом.
Блог Данэлии и до этого и так был очень популярен в Эстонии - на нее было подписано 15 000 человек. Однако видеорецепт с использованием кабачка с маминого огорода перевернул всё! И теперь, имея уже более 100 тысяч подписчиков, Данэлия продолжает делиться полезной информацией и активно вести свой блог на нескольких языках.
„Блог — мой ребёнок, и я отдаю очень много сил , чтобы информация в нем была не только полезная, но и хорошо и понятно подана людям. Чтобы люди увидели, каким может быть питание без сахара и муки, как можно следить за здоровьем при помощи простых инструментов, и что здоровье - это не скучно! Так как я очень активный и весёлый человек, мой блог такой же. Я часто показываю, как живу сама и чем занимаюсь“, — говорит Данэлия.
Помимо блога Данэлия ведёт очные приёмы в Таллинне и работает с клиентами онлайн по всему миру, помогая людям избавиться от лишнего веса, пищевых расстройств и изменить не только привычки, но и в некоторой степени мировоззрение. „Модификации образа жизни - это не только питание или налаживание режима сна, это кропотливая работа с человеком в целом. Почти все наши проблемы идут из нашей же головы, поэтому с клиентами мы очень часто общаемся на темы, связанные с психологией“, — отмечает Данэлия.
Данэлия обучалась в Америке и Канаде по специальности коуч по здоровью и низкоуглеводному питанию. Имеет диплом КЕТО-коуча, а также высшее психологическое образование и диплом Московского института превентивной медицины.
А вот тот самый рецепт, покоривший мир.