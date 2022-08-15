ВИДЕО | Блогер из Таллинна прославилась на весь мир благодаря кабачку

Данэлия ведёт блог о здоровье и питании уже более трёх лет. В своём блоге она делится не только рецептами вкусных и полезных блюд, но и огромным количеством информации на тему здоровья, анализов, выбора продуктов и просто жизни в целом.



Блог Данэлии и до этого и так был очень популярен в Эстонии - на нее было подписано 15 000 человек. Однако видеорецепт с использованием кабачка с маминого огорода перевернул всё! И теперь, имея уже более 100 тысяч подписчиков, Данэлия продолжает делиться полезной информацией и активно вести свой блог на нескольких языках.



„Блог — мой ребёнок, и я отдаю очень много сил , чтобы информация в нем была не только полезная, но и хорошо и понятно подана людям. Чтобы люди увидели, каким может быть питание без сахара и муки, как можно следить за здоровьем при помощи простых инструментов, и что здоровье - это не скучно! Так как я очень активный и весёлый человек, мой блог такой же. Я часто показываю, как живу сама и чем занимаюсь“, — говорит Данэлия.