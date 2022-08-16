Российская актриса-депутат в нападении на Салмана Рушди обвинила его самого(1)
Первый замглавы комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко заявила о доле ответственности британского писателя Салмана Рушди за нападение на него. В комментарии РИА „Новости“ она отметила, что людям нужно помнить о „святынях, которые нельзя трогать“.
„Тот, который пытался убить, конечно, он преступник и его нужно судить по человеческим законам. У Рушди есть своя доля ответственности. Если ты обращаешься к народу, который во что-то верит, и за это народ тебя проклинает, то не надо, так сказать, обижаться — надо понимать, что есть святыни, которые нельзя трогать“, — сказала Драпеко.
Вечером 12 августа неизвестный напал на лауреата Букеровской премии Рушди перед его лекцией в образовательном центре на западе штата Нью-Йорк. Его книга „Сатанинские стихи“ вызвала критику и угрозы со стороны исламского мира. Согласно Associated Press, ему нанесли 10-15 ударов ножом, один из них попал в шею. Писателя госпитализировали на вертолете. Утром 14 августа СМИ сообщили, что Рушди сняли с искусственной вентиляции легких.
Известно, что в 1989 году в Иране объявили награду за убийство Рушди — в 2016 году она достигла $4 млн.