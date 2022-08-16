Эксперт назвал неожиданную причину появления храпа

Наши предки не храпели. И дело здесь в строении челюстно-лицевого аппарата, который у современного человека значительно слабее. Наша челюсть, как будто недоразвита. И огромную роль здесь играет то, какую пищу мы едим. Еда современного человека — преимущественно мягкая. Мы почти перестали жевать. В то время, как наши предки питались в основном твердой, цельной пищей и жевали очень активно.



Жевание выступает в данном случае в роли своеобразного тренажера для мышц нашего лица. А главная мышца — это та, которая отвечает за движения челюсти.



Недоразвитость челюстно-лицевого аппарата приводит к тому, что у многих современных людей слишком маленькая челюсть, зубам нет места. Видели, что они часто растут не там, где должны были вырасти? Огромное число людей сегодня носит брекеты.



Причем здесь храп? Если рот маленький, то и дыхательные пути тоже будут маленькими. И это будет мешать дыханию. Люди решают эту проблему варварским способом — они делают операции, чтобы сделать дыхательные пути более открытыми.



На самом деле, чтобы лучше дышать, надо менять структуру лица. Начните дышать носом, это лучше, чем дышать ртом. Так организм получит больше кислорода.