ФОТО | Лив Шрайбер приехал в Украину и посетил разрушенную Бородянку

Снимками из разбомбленного поселка Шрайбер поделился на личной странице в Instagram. В частности, он показал, как Андрей Шевченко с ребятами из Бородянки поиграли в футбол в нескольких метрах от места, куда еще недавно падали российские снаряды.

„Спасибо Андрею Шевченко за огромное сердце и вдохновляющие слова“, — подписал снимки Шрайбер. Не забыл актёр поблагодарить и Зеленского: „Спасибо, господин президент, за теплый приём и возможность понять, насколько важно наше постоянное участие и поддержка для народа Украины“.

На сайте офиса Президента Украины сообщается, что Шрайбер и Шевченко приехали в Украину для подготовки проектов платформы UNITED24, амбасадорами которой они оба являются. В частности, планируется запуск молодежной программы, первыми участниками которой станут дети американского актера и украинского футболиста.

„Для нас очень важны визиты, которые привлекают международное внимание“, — прокомментировал Зеленский приезд звезды Голливуда.