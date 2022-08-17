ФОТО | Лив Шрайбер приехал в Украину и посетил разрушенную Бородянку(28)
Голливудский актер Лив Шрайбер, амбасадор благотворительной платформы UNITED24, встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-футболистом Андреем Шевченко. Затем звезда фильмов „Люди Х. Росомаха“ и „Крик“ отправился в практически полностью разрушенную Бородянку, — сообщает „Обозреватель“.
Снимками из разбомбленного поселка Шрайбер поделился на личной странице в Instagram. В частности, он показал, как Андрей Шевченко с ребятами из Бородянки поиграли в футбол в нескольких метрах от места, куда еще недавно падали российские снаряды.
„Спасибо Андрею Шевченко за огромное сердце и вдохновляющие слова“, — подписал снимки Шрайбер. Не забыл актёр поблагодарить и Зеленского: „Спасибо, господин президент, за теплый приём и возможность понять, насколько важно наше постоянное участие и поддержка для народа Украины“.
На сайте офиса Президента Украины сообщается, что Шрайбер и Шевченко приехали в Украину для подготовки проектов платформы UNITED24, амбасадорами которой они оба являются. В частности, планируется запуск молодежной программы, первыми участниками которой станут дети американского актера и украинского футболиста.
„Для нас очень важны визиты, которые привлекают международное внимание“, — прокомментировал Зеленский приезд звезды Голливуда.