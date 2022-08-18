ВИДЕО | Несправедливость устранена! Инженер придумал, как помочь змеям ходить

Около 150 миллионов лет назад у змей действительно были лапы, но в процессе эволюции они лишились их из-за, как полагают ученые, генетической мутации. Даже в наше время у некоторых питонов можно найти крошечные кости лапок внутри тела, хотя они слишком малы и являются рудиментарными — остатками чего-то, что когда-то было полезным.

„На самом деле мне жалко змей; они потеряли ноги, и никто даже не пытается их найти — никто, кроме меня, — объясняет Пэн. — Когда у любого другого животного деформированы ноги, человечество объединяется, чтобы плюнуть в лицо богу, так что мы построили этому животному потрясающие новые киберноги“.

Пэн вдохновлялся западным трехпалым сцинком (Chalcides striatus), видом ящерицы с четырьмя крошечными лапами. Этот вид удивительно похож на змею, если не считать четырех маленьких конечностей.

Опробовав неудачный прототип на мягкой игрушке-змее, Пэн построил систему из четырех роботизированных ног, каждая из которых оснащена серводвигателями, подключенными к плате контроллера — подобно моделям железной дороги, в которых поезд автоматически перемещается по рельсам. Ноги можно активировать по беспроводной связи с помощью небольшого пульта в виде брелка для ключей.

Пэн хотел разработать такой дизайн, чтобы змея „могла бы надеть или снять“ устройство самостоятельно — чтобы ее нельзя было загнать в устройство против ее воли, поскольку это было бы неэтично. Поэтому центральный корпус робота представляет собой длинную пластиковую трубу с отверстиями на обоих концах.

Пэн также сходил в местный зоомагазин, чтобы посмотреть, как ходит рептилия, и запрограммировать робота, чтобы тот передвигался таким же образом. „Благодаря этим визуальным данным я смог реконструировать, как могла бы ходить змея, если бы у нее все еще были ноги“, — объясняет Пэн.