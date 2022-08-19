После свадьбы - в больницу: эстонский предприниматель, будучи в браке, пристает к незнакомкам?

Йеспер, бывший баскетболист и путешественник, а ныне предприниматель и владелец фермы „Вдохновение Пихла“, несколько лет назад переехал с семьей на Хийумаа, чтобы создать собственную туристическую ферму. 21 июля на острове состоялась большая свадебная вечеринка - пара Йеспер Парве и Мари Оясаар (39 лет) поженились во дворе своей будущей домашней фермы, праздник продолжался четыре дня.

Недавние дни кафе на Хийумаа оказались для Йеспера весьма успешными: у кафе быстро раскупили все товары, и в субботу, 6 августа, посетителям уже нечего было предложить, поэтому кафе было закрыто. Йеспер и его друг решили посетить другие кафе. В кафе Луйге собралась довольно большая компания, туда же прибыл и Йеспер.

Источник Kroonika сообщает, что после закрытия кафе небольшая группа людей осталась выпить пива, и Йеспер, как говорят, стал проявлять очень активный интерес к одной молодой женщине. Cпутника дамы в какой-то момент это настолько вывело из себя, что он кулаками дал понять Йесперу, чтобы тот держался от женщины подальше. Драка якобы закончилась тем, что Йесперу пришлось наложить несколько швов в местной больнице.

На вопрос о том, что произошло, Йеспер смеется и говорит, что деревенские истории распространяются таинственным образом и, вдобавок, трансформируются. „Конечно, там был бар и больница, но это не имеет никакого отношения к драке“, - отвечает Йеспер. Выходя из бара, он ударился о верхний дверной косяк. В барах старой школы были низкие дверные косяки, но этот был очень высоким! Йеспер сказал, что он пошел в больницу на обследование и после осмотра был выписан. „Просто „встреча“ слишком высокого мужчины и слишком низкого потолка. Могу вас заверить, что никакого конфликта ни с кем не было, просто невнимательность с моей стороны“.