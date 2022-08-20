Комнатные растения, которые поднимают настроение и улучшают память

Растения могут улучшить здоровье своего владельца, уменьшая загрязнение воздуха и повышая влажность, что полезно для кожи и в некоторых случаях — для дыхания.



Загрязнители воздуха в помещениях включают летучие органические соединения (ЛОС), а также углекислый газ (CO2). В нормальных концентрациях CO2 безвреден, но в более высоких он может ухудшить мышление и производительность. Человек чувствует себя вялым, его все время тянет полежать, несмотря на гору дел.



Исследование, проведенное Королевским колледжем врачей, связало загрязнители воздуха с различными проблемами со здоровьем, такими как астма, одышка, конъюнктивит, дерматит и экзема, отметил Мосли.



Эксперты советуют завести в одной комнате пять-шесть растений, чтобы эффект был ощутим.



Спатифиллум из семейства Ароидных (лилия мира, мирные лилии, женское счастье) — красивоцветущие растения, которые не только украшают интерьер, но и создают благоприятную для здоровья атмосферу.



Согласно исследованиям НАСА, тропический многолетник входит в список из 17 растений-фильтров, поскольку обладает способностью очищать воздух от вредных химических соединений. Он фильтрует воздух от спор грибков, что немаловажно для аллергиков. Внимание: при попадании в организм выделяет яд. Также опасен при контакте с кожей.



Хлорофитум. Очищает воздух, повышает уровень влажности, убивает бактерии и вирусы. Очищает воздух от вредных примесей: ацетона, формальдегида, свинца, паров ртути. Если расставить хлорофитумы по квартире, дышать станет ощутимо легче.



Дьявольский плющ. Хорошо очищает воздух, поглощая вредные вещества (ксилол, формальдегиды и прочие). Внимание: сок этого растения ядовит, вызывает раздражение кожи и слизистых. При манипуляциях с ним следует надевать перчатки.