Комнатные растения, которые поднимают настроение и улучшают память
Доктор Майкл Мосли в своем подкасте BBC Just One Thing рассказал о пользе домашних растений для здоровья человека. Они способны не только поднимать настроение, но и улучшить память и даже помочь легким, — пересказывает Medikforum.
„Причина, по которой я потратился на комнатные растения для своего офиса, заключается не только в том, что они украшают пространство и поднимают настроение. По данным исследований, растения способны улучшить память, производительность, настроение и снизить загрязнение воздуха“, — рассказал эксперт.
Растения могут улучшить здоровье своего владельца, уменьшая загрязнение воздуха и повышая влажность, что полезно для кожи и в некоторых случаях — для дыхания.
Загрязнители воздуха в помещениях включают летучие органические соединения (ЛОС), а также углекислый газ (CO2). В нормальных концентрациях CO2 безвреден, но в более высоких он может ухудшить мышление и производительность. Человек чувствует себя вялым, его все время тянет полежать, несмотря на гору дел.
Исследование, проведенное Королевским колледжем врачей, связало загрязнители воздуха с различными проблемами со здоровьем, такими как астма, одышка, конъюнктивит, дерматит и экзема, отметил Мосли.
Эксперты советуют завести в одной комнате пять-шесть растений, чтобы эффект был ощутим.
Спатифиллум из семейства Ароидных (лилия мира, мирные лилии, женское счастье) — красивоцветущие растения, которые не только украшают интерьер, но и создают благоприятную для здоровья атмосферу.
Согласно исследованиям НАСА, тропический многолетник входит в список из 17 растений-фильтров, поскольку обладает способностью очищать воздух от вредных химических соединений. Он фильтрует воздух от спор грибков, что немаловажно для аллергиков. Внимание: при попадании в организм выделяет яд. Также опасен при контакте с кожей.
Хлорофитум. Очищает воздух, повышает уровень влажности, убивает бактерии и вирусы. Очищает воздух от вредных примесей: ацетона, формальдегида, свинца, паров ртути. Если расставить хлорофитумы по квартире, дышать станет ощутимо легче.
Дьявольский плющ. Хорошо очищает воздух, поглощая вредные вещества (ксилол, формальдегиды и прочие). Внимание: сок этого растения ядовит, вызывает раздражение кожи и слизистых. При манипуляциях с ним следует надевать перчатки.
„В 2006 году, когда исследователи ввели растения в горшках в 60 офисах с высоким содержанием ЛОС, они обнаружили, что их уровень снизился на 50-75 процентов. В помещениях, в которых много зелени, у людей повышается настроение. Более того, при наличии комнатных растений приводит к уменьшению кашля, головной боли и усталости“, — отметил Мосли.