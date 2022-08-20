ВИДЕО | Орки из „Властелина колец“ обижаются за сравнение с ними российских военных

Артисты обратились от имени „мировой диаспоры“ и попросили не называть русских людей орками, так как подобные сравнения являются оскорбительными для орков.

„От имени всемирной диаспоры орков я хотел бы обратиться к вам с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте русских орками. Это оскорбляет нас“, — пожаловались актеры.

Они отметили, что уже долгое время не практикуют „варварских методов сражения“. Артисты уточнили, что орки не направляют оружие на женщин и детей, не крадут стиральные машины и не испражняются на ковры.

Знатоки Толкиена, впрочем, утверждают, что орки зря обманывают: „Орки Толкиена — зло; они не раз пытались сожрать пленных. И для мирных угрозу они представляли, ещё какую! Мирные жители не просто так прятались от них за каменными стенами!“