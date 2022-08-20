Кая Каллас удивила своим нарядом на президентском приеме в Розовом саду

Предпочитающая платья премьер-министр решила удивить президента и гостей неожиданным выбором костюма на приеме в Розовом саду по случая Дня восстановления независимости.

Обычно наша премьер-министр предпочитает красные, желтые и мягкие пастельные тона. Но сегодня она прибыла на торжественное мероприятие в элегантном брючном костюме черного цвета. Ее наряд привлек внимание открытыми рукавами и тонким поясом цвета орехового дерева.