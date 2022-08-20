Tопчик
20.08.2022, 19:32

Кая Каллас удивила своим нарядом на президентском приеме в Розовом саду

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Kaja Kallas roosiaias.
Kaja Kallas roosiaias.
ФОТО: Ekspress Meedia

Кая Каллас решила удивить и нас, и президента элегантным нарядом в не свойственной ей цветовой гамме.

Предпочитающая платья премьер-министр решила удивить президента и гостей неожиданным выбором костюма на приеме в Розовом саду по случая Дня восстановления независимости.

Обычно наша премьер-министр предпочитает красные, желтые и мягкие пастельные тона. Но сегодня она прибыла на торжественное мероприятие в элегантном брючном костюме черного цвета. Ее наряд привлек внимание открытыми рукавами и тонким поясом цвета орехового дерева.

Шикарный наряд дополнили летние босоножки в той же цветовой гамме.

Как проходил сам прием, смотрите ЗДЕСЬ.

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