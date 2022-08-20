20.08.2022, 21:25
ВИДЕО | Анне Вески рассказала RusDelfi, собирается ли она экономить(2)
ФОТО: Ekspress Meedia
Сегодня в Розовом саду в честь Дня восстановления независимости Эстонии состоялся торжественный прием. Любимая всеми певица Анне Вески сказала RusDelfi, что в праздник не хотела бы говорить на серьезные темы.
Вески отметила, что каждый раз наслаждается приемом и на этот раз долго думала, что надеть. Сегодня она пришла сюда с подругой. „Я в хорошем настроении, больше и не надо“, - сообщила певица.
Как на Вески отразилось повышение цен на электроэнергию и собирается ли она экономить? Какие планы на лето и осень? Смотрите на видео!
Более подробно о приеме читайте ЗДЕСЬ.