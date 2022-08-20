Tопчик
20.08.2022, 21:25

ВИДЕО | Анне Вески рассказала RusDelfi, собирается ли она экономить

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Анне Вески
Анне Вески
ФОТО: Ekspress Meedia

Сегодня в Розовом саду в честь Дня восстановления независимости Эстонии состоялся торжественный прием. Любимая всеми певица Анне Вески сказала RusDelfi, что в праздник не хотела бы говорить на серьезные темы.

Вески отметила, что каждый раз наслаждается приемом и на этот раз долго думала, что надеть. Сегодня она пришла сюда с подругой. „Я в хорошем настроении, больше и не надо“, - сообщила певица.

Как на Вески отразилось повышение цен на электроэнергию и собирается ли она экономить? Какие планы на лето и осень? Смотрите на видео!

Более подробно о приеме читайте ЗДЕСЬ.

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RusDelfi
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