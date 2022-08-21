После удара молнии австралиец стал предсказывать погоду

Семь лет назад австралиец Кристофер Грин, которому сейчас 31 год, вместе женой повез к врачу дочь, которую укусила оса. По дороге семья увидела, что сгущаются тучи. Когда они вышли из медицинского центра, начался ливень.

„Я помогал жене посадить дочь на заднее сиденье машины и держал зонт с деревянной ручкой. Кончик указательного пальца лежал на металлической части зонта“, — вспоминает мужчина. В этот момент в него ударила молния.

„Это было похоже на ослепительную вспышку, после чего я отключился“, — утверждает он. Жена побежала за помощью в медицинский центр.

Грин очнулся в больнице. Он не понимал, где находится, и не помнил, что произошло. И он, и его жена были в шоке. Врачи понаблюдали за его состоянием и на следующий день выписали из больницы.

После удара прошло несколько дней, но мужчина продолжал ощущать покалывание в руке. Теперь он считает, что оно помогает ему предсказывать погоду: перед грозой покалывание усиливается, и рука начинает болеть.