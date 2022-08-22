Знаки Зодиака, которым суждено купаться в деньгах

Овен

Так уж сошлись звезды, что Овны никогда не сидят без денег. Кажется, что они умудряются делать их из воздуха. Где бы ни появился Овен, он непременно разживется деньгами: легко заработает, быстро найдет или просто поднимет большой куш в лотерею. Думаете, на этом денежное везенье Овна закончилось? А вот и нет! Вложившись в какой-нибудь проект, Овен получит гораздо больше, чем другие, чем вызовет праведный гнев у остальных. Нет никаких сомнений в том, что этот знак зодиака — настоящий везунчик.

Лев

На зависть окружающим людям Львы посещают все модные показы и дорогие рестораны, а еще одеваются только в лучших бутиках. Кажется, что этот знак пашет на работе 24 часа в сути (иначе как еще заработать столько денег?). Львы не любят скромничать, напротив, радостно демонстрируют свою роскошность, вот только они редко страдают от переработок. На самом деле, такого баловня судьбы, как Льва, не найти на всем белом свете. Этот знак зодиака дружит с нужными людьми, вкладывается в нужные проекты и отличается удивительным везением. Если хотите увидеть человека, которому всегда улыбается удача в виде приятных бонусов, денежных выигрышей в лотерею или неожиданной прибавки к заработной плате, обратите внимание на Льва.

Дева