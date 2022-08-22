Официально! Тест на наркотики Санны Марин оказался негативным

Глава финского правительства сдала тест в прошлую пятницу в связи со скандалом, разразившимся из-за видеозаписей вечеринки, пишет Kroonika.

В прошлую среду в социальные сети просочились видеозаписи вечеринки Марин с друзьями. Критики заявили, что такое поведение недостойно премьер-министра страны, и видеозаписи вызвали в Финляндии серьезные дебаты о поведении премьер-министра. Марин надеялась, что эти кадры не станут достоянием общественности.

Марин отдыхала с рядом общественных деятелей - художницей Альмой и ее сестрой Анной, фотографом Янитой Аутио, телеведущей Тинни Викстрём, радиоведущей Каролиной Туоминен, стилистом Весой Сильвер и депутатом Европарламента Ильмари Нурминеном.

В прошлую пятницу добавился также снимок, на котором Марин сходит с ума в популярном хельсинском ресторане и ночном клубе Teatteri. Политик танцевала с певцом Олави Уусивирта под песню группы The Black Eyed Peas „I Gotta Feeling“.

В пятницу Марин даже провела пресс-конференцию, чтобы рассказать о своем досуге.

„Мне нечего скрывать. Я не употребляла наркотики, поэтому нет никаких проблем с тестом на наркотики, но я также думаю, что это довольно необычно, что требуется что-то подобное. Я не видела никаких доказательств того, что где-то что-то было использовано“, - сказала Марин журналистам. Тем не менее, она сдала тест на наркотики, и результат пришел сегодня.

В пресс-службе финского правительства подтвердили, что тест Марин оплатила за свой счет.