Tопчик
24.08.2022, 10:44

Объявление в эстонских соцсетях: „Девушке с очень большой грудью предлагается работа“

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Но речь не об интиме...
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock

В группе „Рабочие предложения в Таллинне и Харьюмаа“ в социальной сети Facebook в субботу появилось удивительное предложение о работе.

Пользователь под ником Eero Fännileht разместил объявление о том, что девушке с очень большой грудью предлагается работа. В посте также было указано, что речь не идет об интиме, зато оплата около 90 евро в день (за 8 часов).

Объявление о работе

Комментаторы отреагировали довольно бурно: пользователи соцсети тут же начали упражняться в остроумии, а кто-то даже выразил сожаление, если кто-то из девушек отреагирует на это объявление.

А вы что думаете, это шутка или нет? Делитесь в комментариях!

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