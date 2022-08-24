24.08.2022, 10:44
Объявление в эстонских соцсетях: „Девушке с очень большой грудью предлагается работа“(1)
Но речь не об интиме...
ФОТО: Shutterstock
В группе „Рабочие предложения в Таллинне и Харьюмаа“ в социальной сети Facebook в субботу появилось удивительное предложение о работе.
Пользователь под ником Eero Fännileht разместил объявление о том, что девушке с очень большой грудью предлагается работа. В посте также было указано, что речь не идет об интиме, зато оплата около 90 евро в день (за 8 часов).
Комментаторы отреагировали довольно бурно: пользователи соцсети тут же начали упражняться в остроумии, а кто-то даже выразил сожаление, если кто-то из девушек отреагирует на это объявление.
А вы что думаете, это шутка или нет? Делитесь в комментариях!