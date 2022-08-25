ВИДЕО | Дикий восторг от открытия IKEA! Смотри, что скупали посетители и как они оценили качество товаров и услуг

„Компания IKEA желает улучшить повседневную жизнь людей. Для достижения этой цели мы предлагаем широкий ассортимент хорошо продуманных, функциональных и экологичных товаров для дома по настолько низким ценам, чтобы их могли себе позволить многие. Новый магазин предлагает полный спектр услуг IKEA. Здесь клиенты найдут вдохновение в демонстрационном зале с более чем 50 полностью меблированными демонстрационными комнатами и домами. В IKEA посетители могут найти все необходимое для улучшения своей домашней жизни — от комплексных решений для обустройства дома, таких как кухни или шкафы, до аксессуаров для дома и товаров для детского творчества. Кроме того, в магазине можно получить консультацию по предметам интерьера у специалистов IKEA, также они помогут с планированием интерьера и ответят на другие вопросы,“- сказал Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия.

Площадь магазина ИКЕА в Таллинне составляет около 30 000 м 2 , а парковочных мест почти 1 000. Путешествие посетителя магазина начинается с выставочного зала на втором этаже. Там покупателей ждут более 50 полностью меблированных образцов комнат и домов. Клиенты могут увидеть и попробовать различные товары в домашней обстановке и, таким образом, найти подходящее решение для своего дома.

Главное, не заблудиться внутри магазина во множестве комнат, в которых представлены примеры стильных интерьеров от дизайнера бренда. Как и другие магазины сети, он устроен очень хитро - чтобы дойти от входа до выхода нужно пройти весь огромный магазин, расположившийся на двух этажах. Запасаемся терпением.

Кроме того, внутри находится просторный ресторан, где можно отведать легендарные фрикадельки от IKEA, традиционные шведские булочки с корицей и хотдоги всего за 70 центов! Цены крайне соблазнительные, а если вы присоединились к программе лояльности IKEA Family, то можете получить вместе с заказом бесплатный горячий напиток.

Магазин IKEA находится в Курна, недалеко от Таллинна. Главное его отличие от пункта заказа и доставки в Ласнамяэ - все товары можно купить сразу на месте. А их там более 9000! Среди товаров есть даже живые цветы в горшках, которые продаются по крайне выгодной цене, и бытовая техника с гарантией на 5 лет.

„Демонстрационные комнаты и дома отражают потребности местных жителей и иллюстрируют наше знание специфики местного рынка. Перед открытием магазина мы проводили опросы, чтобы понять бытовую жизнь жителей Эстонии, а также связанные с этим проблемы и потребности. Основываясь на полученных знаниях, мы предлагаем решения по обстановке дома, чтобы сделать его еще уютнее,“- сказал Стрикланд.

„В магазине IKEA мы предлагаем возможность использовать программу самостоятельного планировщика, но также есть возможность обратиться за советом по обустройству дома к специалистам IKEA, которые помогут с планировкой кухни, гардероба, решений для хранения и ответят на волнующие вопросы. Клиенты могут заказать проекты дизайна интерьера как для всего дома, так и для конкретной комнаты. Услуга предоставляется бесплатно, если 70 процентов мебели и аксессуаров для обустройства дома приобретены в IKEA,“- сказал Стрикланд. (Дизайн-проект интерьера предоставляется заказчику бесплатно при покупке 70% мебели и аксессуаров для дома из IKEA).

Магазин IKEA предлагает не только вдохновляющую обстановку и удобные возможности для покупок, но и приятное времпрепровождение. Шведский ресторан и бистро, детская игровая комната Småland и несколько игровых площадок сделают посещение еще приятнее.

„В таллиннском магазине есть шведский ресторан на 400 мест, предлагающий различные культовые шведские блюда, такие как фрикадельки и лосось, по доступным ценам. На выходе есть шведское бистро, где можно заказать как горячие, так и холодные закуски. Например, хот-доги доступны по цене — 0,70 евро. Особое внимание мы уделяем самым маленьким членам семьи. Для детей в возрасте от 3 до 7 лет мы создали бесплатную развлекательную зону Småland и различные игровые площадки как в шведском ресторане, так и в выставочном зале,“- говорит Стрикланд.

Как доехать?

Магазин IKEA находится недалеко от Таллинна в Курна, в 20-30 минутах езды на машине от центра города. Для удобства, IKEA запускает маршрут общественного автобуса с несколькими остановками из центра Таллинна в Курна и обратно. Расписание автобусов будет опубликовано на сайте IKEA и в социальных сетях.

Магазин работает каждый день с 10:00 до 20:00. Шведский ресторан открыт каждый день с 09:30 до 19:30.

Магазин IKEA построил Nordecon AS, строительство финансировал Swedbank.

NB! В связи с открытием магазина в Курна пункт заказа и доставки в Таллинне на Петербургском шоссе закрывается.