ВИДЕО | Дикий восторг от открытия IKEA! Смотри, что скупали посетители и как они оценили качество товаров и услуг(33)
Сегодня под Таллинном появился полноценный магазин IKEA. Что прикупили себе первые посетители, как им понравилась еда по низким ценам и какое было общее впечатление от бесконечного множества товаров по обустройству дома. Смотрите в сюжете журналиста rusDelfi Алины Захаровой!
Магазин IKEA находится в Курна, недалеко от Таллинна. Главное его отличие от пункта заказа и доставки в Ласнамяэ - все товары можно купить сразу на месте. А их там более 9000! Среди товаров есть даже живые цветы в горшках, которые продаются по крайне выгодной цене, и бытовая техника с гарантией на 5 лет.
Кроме того, внутри находится просторный ресторан, где можно отведать легендарные фрикадельки от IKEA, традиционные шведские булочки с корицей и хотдоги всего за 70 центов! Цены крайне соблазнительные, а если вы присоединились к программе лояльности IKEA Family, то можете получить вместе с заказом бесплатный горячий напиток.
Главное, не заблудиться внутри магазина во множестве комнат, в которых представлены примеры стильных интерьеров от дизайнера бренда. Как и другие магазины сети, он устроен очень хитро - чтобы дойти от входа до выхода нужно пройти весь огромный магазин, расположившийся на двух этажах. Запасаемся терпением.
О магазине
Площадь магазина ИКЕА в Таллинне составляет около 30 000 м2, а парковочных мест почти 1 000. Путешествие посетителя магазина начинается с выставочного зала на втором этаже. Там покупателей ждут более 50 полностью меблированных образцов комнат и домов. Клиенты могут увидеть и попробовать различные товары в домашней обстановке и, таким образом, найти подходящее решение для своего дома.
„Компания IKEA желает улучшить повседневную жизнь людей. Для достижения этой цели мы предлагаем широкий ассортимент хорошо продуманных, функциональных и экологичных товаров для дома по настолько низким ценам, чтобы их могли себе позволить многие. Новый магазин предлагает полный спектр услуг IKEA. Здесь клиенты найдут вдохновение в демонстрационном зале с более чем 50 полностью меблированными демонстрационными комнатами и домами. В IKEA посетители могут найти все необходимое для улучшения своей домашней жизни — от комплексных решений для обустройства дома, таких как кухни или шкафы, до аксессуаров для дома и товаров для детского творчества. Кроме того, в магазине можно получить консультацию по предметам интерьера у специалистов IKEA, также они помогут с планированием интерьера и ответят на другие вопросы,“- сказал Иан Стрикланд, руководитель розничных продаж IKEA Балтия.
„Демонстрационные комнаты и дома отражают потребности местных жителей и иллюстрируют наше знание специфики местного рынка. Перед открытием магазина мы проводили опросы, чтобы понять бытовую жизнь жителей Эстонии, а также связанные с этим проблемы и потребности. Основываясь на полученных знаниях, мы предлагаем решения по обстановке дома, чтобы сделать его еще уютнее,“- сказал Стрикланд.
„В магазине IKEA мы предлагаем возможность использовать программу самостоятельного планировщика, но также есть возможность обратиться за советом по обустройству дома к специалистам IKEA, которые помогут с планировкой кухни, гардероба, решений для хранения и ответят на волнующие вопросы. Клиенты могут заказать проекты дизайна интерьера как для всего дома, так и для конкретной комнаты. Услуга предоставляется бесплатно, если 70 процентов мебели и аксессуаров для обустройства дома приобретены в IKEA,“- сказал Стрикланд. (Дизайн-проект интерьера предоставляется заказчику бесплатно при покупке 70% мебели и аксессуаров для дома из IKEA).
Магазин IKEA предлагает не только вдохновляющую обстановку и удобные возможности для покупок, но и приятное времпрепровождение. Шведский ресторан и бистро, детская игровая комната Småland и несколько игровых площадок сделают посещение еще приятнее.
„В таллиннском магазине есть шведский ресторан на 400 мест, предлагающий различные культовые шведские блюда, такие как фрикадельки и лосось, по доступным ценам. На выходе есть шведское бистро, где можно заказать как горячие, так и холодные закуски. Например, хот-доги доступны по цене — 0,70 евро. Особое внимание мы уделяем самым маленьким членам семьи. Для детей в возрасте от 3 до 7 лет мы создали бесплатную развлекательную зону Småland и различные игровые площадки как в шведском ресторане, так и в выставочном зале,“- говорит Стрикланд.
Как доехать?
Магазин IKEA находится недалеко от Таллинна в Курна, в 20-30 минутах езды на машине от центра города. Для удобства, IKEA запускает маршрут общественного автобуса с несколькими остановками из центра Таллинна в Курна и обратно. Расписание автобусов будет опубликовано на сайте IKEA и в социальных сетях.
Магазин работает каждый день с 10:00 до 20:00. Шведский ресторан открыт каждый день с 09:30 до 19:30.
Магазин IKEA построил Nordecon AS, строительство финансировал Swedbank.
NB! В связи с открытием магазина в Курна пункт заказа и доставки в Таллинне на Петербургском шоссе закрывается.