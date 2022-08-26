Трэш в Германии: мужчина разделся догола и избил женщину мертвой чайкой

Инцидент произошел, когда 31-летняя немка гуляла с двумя подругами около озера Ейендорфер. Внезапно к ним подошел мужчина, начал их оскорблять и пнул собаку пострадавшей. Когда женщина стала звонить в полицию, он снял брюки и трусы, схватил с земли мертвую чайку и начал бить ею женщину.

Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция. К тому времени мужчина успел сбежать и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов через озеро.

Преступника удалось поймать с помощью моторной лодки пожарной охраны и полицейского вертолета. Чтобы арестовать мужчину, двум сотрудникам полиции пришлось прыгать в воду.

В процессе обыска у 41-летнего мужчины были найдены и изъяты два ножа. Преступник был доставлен в полицейский участок.