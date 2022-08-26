Трэш в Германии: мужчина разделся догола и избил женщину мертвой чайкой(9)
Кажется, что заголовок написала какая-то нейросеть. Но нет. В мире много удивительных случаев, которыми наверняка заинтересуются криминалисты и психиатры. В Гамбурге мужчина действительно избил незнакомую женщину мертвой чайкой. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел, когда 31-летняя немка гуляла с двумя подругами около озера Ейендорфер. Внезапно к ним подошел мужчина, начал их оскорблять и пнул собаку пострадавшей. Когда женщина стала звонить в полицию, он снял брюки и трусы, схватил с земли мертвую чайку и начал бить ею женщину.
Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция. К тому времени мужчина успел сбежать и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов через озеро.
Преступника удалось поймать с помощью моторной лодки пожарной охраны и полицейского вертолета. Чтобы арестовать мужчину, двум сотрудникам полиции пришлось прыгать в воду.
В процессе обыска у 41-летнего мужчины были найдены и изъяты два ножа. Преступник был доставлен в полицейский участок.