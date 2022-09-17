Блогер из Пакистана рассказал о 4 самых раздражающих привычках эстонцев

Первым делом, блогер предупреждает, что видео является несколько обобщающим, он также напоминает, что это только его личные наблюдения, не претендующие на истину в последней инстанции.

Не принимают угощение

Первая вещь, которая раздражает блогера, - тот факт, что эстонцы не принимают еду, когда их угощают. „В моей культуре есть самому и не предложить еду кому-то другому считается очень грубым. Здесь, в Эстонии, я много раз предлагал еду своим коллегам или знакомым, но они почти всегда отказывались“, - отмечает Манан. Он подчеркивает, что угостить эстонца чем-то и сделать так, чтобы тот принял угощение, - очень сложно.

Используют алкоголь как оправдание

“Я не против алкоголя, я понимаю, что это - большая часть культуры“, - говорит Манан. Но, по словам блогера, ему не нравится, когда алкоголь используют в качестве оправдания своего неприличного поведения. Приехавший из мусульманской страны Манан уверен, что использовать алкоголь для социализации - не самая лучшая привычка.

Не оказывают помощь на публике

“Эстонцы стараются максимально избегать конфликтных ситуаций, и больше всего это заметно в контексте общения и взаимодействия с другими людьми на публике, - подмечает блогер. - В качестве примера приведу следующую ситуацию: зимой я подскальзывался на льду как минимум 6 раз, и в большинстве случаев рядом были люди. Но помощь мне предложили только 1 раз“. Манан отмечает, что множество его знакомых сталкивались с агрессией на улицах на почве расизма, и прохожие практически никогда не приходили на помощь. Блогер уверен, что если у человека есть принципы и идеалы, то за них нужно уметь постоять, неважно какой может быть исход у конфликта.

Эстонцы не могут постоять за себя