Блогер из Пакистана рассказал о 4 самых раздражающих привычках эстонцев(23)
Манан Анвар переехал в Эстонию 8 лет назад. На своем YouTube-канале он публикует видео о жизни в Эстонии, местных обычаях, языке и делится своими наблюдениями. В одном из последних видео блогер рассказал о 4 чертах в поведении эстонцев, которые его раздражают больше всего.
Первым делом, блогер предупреждает, что видео является несколько обобщающим, он также напоминает, что это только его личные наблюдения, не претендующие на истину в последней инстанции.
Не принимают угощение
Первая вещь, которая раздражает блогера, - тот факт, что эстонцы не принимают еду, когда их угощают. „В моей культуре есть самому и не предложить еду кому-то другому считается очень грубым. Здесь, в Эстонии, я много раз предлагал еду своим коллегам или знакомым, но они почти всегда отказывались“, - отмечает Манан. Он подчеркивает, что угостить эстонца чем-то и сделать так, чтобы тот принял угощение, - очень сложно.
Используют алкоголь как оправдание
“Я не против алкоголя, я понимаю, что это - большая часть культуры“, - говорит Манан. Но, по словам блогера, ему не нравится, когда алкоголь используют в качестве оправдания своего неприличного поведения. Приехавший из мусульманской страны Манан уверен, что использовать алкоголь для социализации - не самая лучшая привычка.
Не оказывают помощь на публике
“Эстонцы стараются максимально избегать конфликтных ситуаций, и больше всего это заметно в контексте общения и взаимодействия с другими людьми на публике, - подмечает блогер. - В качестве примера приведу следующую ситуацию: зимой я подскальзывался на льду как минимум 6 раз, и в большинстве случаев рядом были люди. Но помощь мне предложили только 1 раз“. Манан отмечает, что множество его знакомых сталкивались с агрессией на улицах на почве расизма, и прохожие практически никогда не приходили на помощь. Блогер уверен, что если у человека есть принципы и идеалы, то за них нужно уметь постоять, неважно какой может быть исход у конфликта.
Эстонцы не могут постоять за себя
Манан отмечает, что эстонцы - одни из самых трудолюбивых людей, которых он когда-либо встречал. Но когда речь доходит до того, чтобы попросить чего-то большего для себя, эстонцы этого не делают. „Это просто поражает меня. Почему вы думаете, что не заслуживаете чего-то лучшего?“ - удивляется блогер. В Эстонии сейчас абсурдно высокие цены и невероятно большая инфляция, но, по его мнению, об этом говорят очень мало. „Например, вы оказываете огромную поддержку Украине. Почему не попросить для себя хотя бы 5% того внимания и заботы, которые вы отдаете другим?“ - вопрошает он. Манан подчеркивает, что не обязательно эти две вещи между собой как-то связаны, но он уверен, что эстонцы заслуживают большего.
Блогер подчеркивает, что любит Эстонию и понимает, что его мнение может не совпадать с мнением других людей. Но ему необходимо было высказаться.