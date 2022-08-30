Аллергия на свадьбу: невеста покрылась волдырями из-за свадебного платья и обручального кольца

Обручальное кольцо также вызвало аллергическую реакцию: из-за него на пальце невесты появились волдыри. Харви страдала от аллергии и раньше, но после свадьбы решила разобраться в ее причинах.

После медицинского обследования она узнала, что у нее очень необычная аллергия, которую вызывает любое давление на кожу. Из-за этого Харви не может без мучений носить узкие джинсы, принимать душ и заниматься многими повседневными вещами.

„Такое ощущение, что по коже все время ползают жуки, — рассказывает женщина. — Принятие душа оказалось проблемой, с которой я не ожидала столкнуться, но от давления воды на кожу остаются красные пятна“.

Теперь Харви ежедневно принимает сильнодействующие антигистаминные препараты, которые помогают ослабить аллергические реакции. Ее состояние также контролируют врачи, однако избавиться от аллергии полностью она не сможет. Ей придется терпеть ее проявления всю жизнь.ва