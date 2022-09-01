01.09.2022, 11:00
В новом детективе Джоан Роулинг убила себя (почти)
ФОТО: | REUTERS
Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выпустила новый детектив о Корморане Страйке под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Об этом 30 августа сообщается на сайте серии.
Новая книга получила название The Ink Black Heart («Чернильно-черное сердце“). Она повествует об убийстве YouTube-блогера, которую обвинили в трансфобии и расизме после публикации мультика про червячка-гермафродита. Читатели отметили сходство между биографиями героини и самой Роулинг.
Серия детективов о Корморане Страйке насчитает шесть книг, первая из них была опубликована в 2013 году. Роулинг стала публиковать их под псевдонимом, чтобы избежать лишней шумихи, однако подлинный автор был раскрыт спустя уже три месяца.