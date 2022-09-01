Tопчик
01.09.2022, 11:00

В новом детективе Джоан Роулинг убила себя (почти)

 
PEOPLE-SALMAN RUSHDIE/ ROWLING-POLICE
PEOPLE-SALMAN RUSHDIE/ ROWLING-POLICE
ФОТО: Carlo Allegri | REUTERS

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выпустила новый детектив о Корморане Страйке под псевдонимом Роберт Гелбрейт. Об этом 30 августа сообщается на сайте серии.

Новая книга получила название The Ink Black Heart («Чернильно-черное сердце“). Она повествует об убийстве YouTube-блогера, которую обвинили в трансфобии и расизме после публикации мультика про червячка-гермафродита. Читатели отметили сходство между биографиями героини и самой Роулинг.

Серия детективов о Корморане Страйке насчитает шесть книг, первая из них была опубликована в 2013 году. Роулинг стала публиковать их под псевдонимом, чтобы избежать лишней шумихи, однако подлинный автор был раскрыт спустя уже три месяца.

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