В новом детективе Джоан Роулинг убила себя (почти)

Новая книга получила название The Ink Black Heart («Чернильно-черное сердце“). Она повествует об убийстве YouTube-блогера, которую обвинили в трансфобии и расизме после публикации мультика про червячка-гермафродита. Читатели отметили сходство между биографиями героини и самой Роулинг.

Серия детективов о Корморане Страйке насчитает шесть книг, первая из них была опубликована в 2013 году. Роулинг стала публиковать их под псевдонимом, чтобы избежать лишней шумихи, однако подлинный автор был раскрыт спустя уже три месяца.