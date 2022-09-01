Сколько времени человек может прожить без сна

Этот опыт был тщательно задокументирован и, по задумке, должен был доказать, что такая длительная депривация никак не влияет на человека. Сам Гарднер и наблюдавший его врач утверждали, что не заметили каких-то психических и физических изменений, а накануне окончания эксперимента молодой человек даже обыграл соперника в пинг-понг. Второй же наблюдатель сообщил, что со временем у парня ухудшилось внимание, память, речь и даже были галлюцинации.

Позже было установлено, что депривация сна вредна для человека. Поэтому Книга рекордов Гиннесса не поддерживает такие достижения и достоверных данных, что кто-то побил рекорд, найти не удалось. И пробовать не рекомендуем — и вот почему.

Что происходит с человеком, если ему не хватает сна

От недосыпа снижается качество жизни и увеличивается риск смерти. Даже правильное питание и занятия спортом не улучшат здоровье, если сна не хватает.

Краткосрочный недосып ухудшает самочувствие и настроение, вызывает проблемы с вниманием и памятью, замедляет мышление и увеличивает риск попасть в автокатастрофу. Из-за сильной усталости могут возникать микросны, которые длятся от нескольких секунд до минуты. А это может быть фатально для человека. По оценкам Центра контроля и профилактики заболеваний США, каждый год до 6 000 человек погибают из-за вождения в сонном состоянии.

Хронический недосып не менее, а то и более опасен. Он ударяет по всему организму и может вызвать:

повышение давления;

диабет;

сердечный приступ;

инсульт;

депрессию;

снижение либидо;

ожирение;

ухудшение иммунитета.

Сколько сна нужно человеку

Национальный фонд сна в США рассчитал, сколько в идеале должен спать человек в зависимости от его возраста:

Новорожденные (до 3 мес.) — 14-17 часов

Грудничок (до года) — 12-15 часов

Дети в возрасте 1-2 лет — 11-14 часов

Дети в возрасте 3-5 лет — 10-13 часов

Дети в возрасте 6-13 лет — 9-11 часов

Подростки (14-17 лет) — 8-10 часов

Взрослые до 65 лет — 7-9 часов

Взрослые после 65 лет — 7-8 часов