ВИДЕО | „Я узкий“: Александр Гудков записал пародию на Shaman

Ярослав Дронов долго пробивался на российский звёздный Олимп. Но не помогли и похвалы Аллы Пугачёвой на шоу „Фактор А“, ни второе место на „Голосе“. Но в этом году карьера резко пошла в гору: Ярослав, взявший творческий псевдоним Shaman, первым из молодых певцов подхватил ура-патриотическую риторику.