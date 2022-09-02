02.09.2022, 18:00
ВИДЕО | „Я узкий“: Александр Гудков записал пародию на Shaman(9)
ФОТО: Youtube
Ярослав Дронов долго пробивался на российский звёздный Олимп. Но не помогли и похвалы Аллы Пугачёвой на шоу „Фактор А“, ни второе место на „Голосе“. Но в этом году карьера резко пошла в гору: Ярослав, взявший творческий псевдоним Shaman, первым из молодых певцов подхватил ура-патриотическую риторику.
Но популярность всегда имеет обратную сторону. Стоило Дронову стать мегапопулярным с хитом „Я русским“, клип тут же спародировал Александр Гудков. В его варианте получилось „Я узкий“. Как тут не вспомнить песню Bad Майкла Джексона, которая в варианте Эла Янковича превратилась в Fat.