Рэпер St1m: за 15 лет жизни в Эстонии я никогда не чувствовал себя ущемленным

В первую очередь, редактор RusDelfi Алина Захарова поинтересовалась у музыканта, как прошло его лето. „Отличное оказалось лето, я загорел. Многие спрашивают, где? На Штромке, на балконе“.

Взгляды на жизнь и поведение артиста отличаются от профессии артиста как таковой - про себя Никита говорит, что он очень скромный человек, который тяжело переносит огромные скопления людей, и в целом медийность его очень выматывает. Он давно понял, что ему комфортнее писать песни не ради поиска какого-то хита, а просто так, к тому же, он их пишет уже больше 20 лет. Поездки по городам и селам музыканта не очень вдохновляют.

Помимо написания песен в качестве саундтреков к сериалам „Полицейский с Рублевки, „Карпов“, Никите хотелось бы самому сыграть какую-нибудь роль в фильме, перевоплотиться в негативного и злого персонажа. Это его мечта.

Свой день Никита обычно начинает так: просыпается, пьет кофе, идет в зал: „Я много хожу. Поймал себя на мысли, что сочинять песни мне удобнее на ходу, вставляю наушники и что-то накидываю“. В день певец проходит 30 тысяч шагов.

Относительно событий 24 февраля Никита рассказал, что его жизнь поменялась. В прошлых интервью артист говорил, что его доход во многом зависит от музыкальных ресурсов. „Тут речь больше не о доходах, а о том, что тяжелее теперь туда (в Россию - прим.ред.) поехать, да и не очень понятно, как вообще туда можно ехать и давать концерт. Даже с точки зрения моральной составляющей“.

Музыкант полтора года жил в Киеве, у него осталось там очень много друзей. Он никогда не был аполитичным, всегда высказывал свою позицию в песнях, недавно у него даже вышел трек на эту тему, который не пропустили музыкальные площадки.

„Не то, чтобы у меня есть дар убеждения, но я умею донести свою мысль так, чтобы не обидеть никого, но при этом и высказаться самому“, - ответил Никита на вопрос о том, пришлось ли ему перестать общаться с кем-то из друзей из-за войны.