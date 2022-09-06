ВИДЕО | Танцор диско: Юри Ратас отрабатывает шаги для танцевального шоу

Ратас рассказал 20 августа изданию Kroonika, как он готовится к танцевальному шоу. „Я должен начать тренироваться, но постепенно“, - сказал политик, который надеялся начать репетиции к концу августа. Уже некоторое время он практикует различные упражнения для бедер со своим тренером Тармет, и забавное видео с репетициями Ратаса было обнародовано.

На видео вы можете увидеть, как Кристина учит Юри, как правильно держать тело и в каком положении должны быть его ноги. Ратас также выложил видео с танцем в своем Instagram. „Я выучил свои первые танцевальные движения под руководством тренера Кристины Тармет“, - написал политик в своем посте.

Генеральный директор TV3 Group Eesti Сигне Суур сказала в середине августа, что она рада, что Ратас согласился принять участие в программе. „Приятно видеть, что уважаемый высокопоставленный политик - Юри Ратас - принимает вызов, участвуя в программе во имя благотворительности. Это значимое начало, которое предполагает, что следующие звезды танца также получат особое признание и внимание, поскольку они поддержат благотворительную кампанию Эстонского общества борьбы с раком своей харизмой и вкладом, а также предложат зрителям захватывающий и эмоциональный сезон „Танцев со звездами“", - сказала Суур.

По словам Юри Ратаса, нам всем стоит приложить максимум усилий, чтобы сохранить здоровье жителей Эстонии и обеспечить возможность проведения высококачественных медицинских исследований в каждом уголке страны. „В Эстонии от злокачественных опухолей ежегодно умирает около 4000 человек, что показывает, что это заболевание не зависит от возраста, пола или места проживания. Колесный компьютерный томограф, который Эстонский союз борьбы с раком приобретет при поддержке танцевального шоу, позволит проводить скрининг рака легких и другие обследования, назначенные врачами-специалистами, недалеко от дома - даже за пределами больших городов и крупных медицинских центров“, - говорит Ратас, объясняя, почему он решил принять участие в шоу „Танцы со звездами“. „Мы все потеряли кого-то близкого, знакомого или друга из-за этой болезни... Моя семья тоже. Если я могу внести свой вклад в профилактику и раннее выявление таких заболеваний, я всегда буду стараться внести свою лепту“, - говорит Юри Ратас, который в прошлом также участвовал в благотворительных акциях Эстонского онкологического общества.