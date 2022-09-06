Художник нарисовал Рика и Морти в стиле советских аниматоров

Уляшов решил представить, как выглядели бы Рик и Морти в работах легендарных советских мультипликаторов. За основу художник взял сцену из мема „вошли и вышли, приключение на 20 минут“. Каждый рисунок автор подписал той же самой фразой, но стилизованной под советские картины.

Художник изобразил героев в стилях Александра Татарского и Игоря Ковалева, известных по пластилиновым мультфильмам „Пластилиновая ворона“ и „Падал прошлогодний снег“;

создателей „Остров сокровищ“ и „Приключения Капитана Врунгеля“ Давида Черкасского и Радны Сахалтуева;

автора „Антошки“ Леонида Носырева;

художника-постановщика „Каникул в Простоквашино“ Аркадия Шера.

Это уже не первый опыт пародий Уляшова. Ранее он отрисовал „Симпсонов“ в стилях тех же советских художников (плюс Эдуарда Назарова, Бориса Дёжкина и Роберта Саакянца), персонажей „Незнайки на Луне“ в образах героев „Звёздных войн“, персонажей советской мультипликации в образах из сериалов „Внутри Лапенко“ и „Игра престолов“.