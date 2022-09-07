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07.09.2022, 17:00

ФОТО | Внук Путина впервые попал в объективы прессы, из-за чего его жизнь может быть в опасности

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Kollaaž: Vladimir Putin ja tema vanim tütar Maria Vorontsova, kelle poeg Roman esmakordselt kaamerate ette jäi.
Kollaaž: Vladimir Putin ja tema vanim tütar Maria Vorontsova, kelle poeg Roman esmakordselt kaamerate ette jäi.
ФОТО: Fotod: Youtube/Vida Press

Выбрано новое место проведения чемпионата по картингу, который первоначально планировалось провести в Крыму. Причина в том, что одним из участников соревнований среди мальчиков является внук Владимира Путина Роман.

Родители десятилетнего Романа - дочь Путина Мария Воронцова и ее бывший муж, голландец Йоррит Фаассен. Его отец - бывший генерал НАТО. Поскольку Путин и его близкое окружение тщательно скрывают свою личную жизнь, на этой неделе Роман впервые был сфотографирован прессой. Фотография внука российского президента стала вирусной, и есть опасения, что Романа могут убить.

Внука Путина легко заметить на соревнованиях. На его майке изображены российский и голландский флаги, но на карте - только название родины его матери.

В настоящее время десятилетний спортсмен занимает 28-е место в мини-классе чемпионата России по картингу. Соревнования, которые первоначально планировалось провести в Крыму, теперь проходят в Чечне.

Больше фотографий внука Путина можно увидеть ЗДЕСЬ!

Мать Романа, Мария, родилась до того, как Путин стал президентом, и работал агентом КГБ. Воронцова, которая в прошлом также использовала фамилию Фаассен, в настоящее время работает старшим научным сотрудником в Министерстве здравоохранения России. Ранее она занималась исследованием редких генетических заболеваний у детей.

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