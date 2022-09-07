ФОТО | Внук Путина впервые попал в объективы прессы, из-за чего его жизнь может быть в опасности

Родители десятилетнего Романа - дочь Путина Мария Воронцова и ее бывший муж, голландец Йоррит Фаассен. Его отец - бывший генерал НАТО. Поскольку Путин и его близкое окружение тщательно скрывают свою личную жизнь, на этой неделе Роман впервые был сфотографирован прессой. Фотография внука российского президента стала вирусной, и есть опасения, что Романа могут убить.

Внука Путина легко заметить на соревнованиях. На его майке изображены российский и голландский флаги, но на карте - только название родины его матери.

В настоящее время десятилетний спортсмен занимает 28-е место в мини-классе чемпионата России по картингу. Соревнования, которые первоначально планировалось провести в Крыму, теперь проходят в Чечне.

Мать Романа, Мария, родилась до того, как Путин стал президентом, и работал агентом КГБ. Воронцова, которая в прошлом также использовала фамилию Фаассен, в настоящее время работает старшим научным сотрудником в Министерстве здравоохранения России. Ранее она занималась исследованием редких генетических заболеваний у детей.