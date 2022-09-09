Умер Питер Страуб — соавтор Стивена Кинга
Писатель, автор фантастических и хоррор-романов Питер Страуб скончался 4 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает The New York Times. Американскому литератору было 79 лет. Его смерть подтвердила жена, Сьюзан Страуб. По ее словам, смерть наступила в результате осложнений после травмы ноги — некоторое время назад Страуб сломал бедро.
Среди работ Питера Страуба — роман 1975 года „Джулия“, в 1977 году легший в основу сценария фильма „Замкнутый круг“ с Миа Фэрроу в главной роли.
Также Страуб известен как соавтор Стивена Кинга — вместе с „королем ужаса“ он в 1984 году написал повесть о 12-летнем мальчике „Талисман“, а в 2001 — сиквел этого произведения „Черный дом“.
„Печальный день. Мой друг и невероятно талантливый коллега и соавтор, Питер Страуб, скончался. Работать с ним было одним из самых больших удовольствий в моей творческой карьере“, — написал Кинг на своей странице в Twiitter.