Умер Питер Страуб — соавтор Стивена Кинга

Среди работ Питера Страуба — роман 1975 года „Джулия“, в 1977 году легший в основу сценария фильма „Замкнутый круг“ с Миа Фэрроу в главной роли.

Также Страуб известен как соавтор Стивена Кинга — вместе с „королем ужаса“ он в 1984 году написал повесть о 12-летнем мальчике „Талисман“, а в 2001 — сиквел этого произведения „Черный дом“.

„Печальный день. Мой друг и невероятно талантливый коллега и соавтор, Питер Страуб, скончался. Работать с ним было одним из самых больших удовольствий в моей творческой карьере“, — написал Кинг на своей странице в Twiitter.