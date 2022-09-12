12.09.2022, 14:39
Специалисты рассказали о смертельной опасности домашних консервов(4)
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Домашними консервами можно отравиться. О том, на что следует обратить внимание, чтобы этого не произошло, рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, сообщает PRIMPRESS.
По ее словам, домашние заготовки при нарушении технологии консервирования могут спровоцировать ботулизм.
Она обратила внимание на то, что, попадая с едой в кишечник, ботулотоксин вызывает рвоту. Впоследствии через кровь токсин распространяется по всему организму.
Благодаря этому в лаборатории смогут установить наличие или отсутствие ботулотоксина, а врачу – составить эффективный план лечения.