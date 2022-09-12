Специалисты рассказали о смертельной опасности домашних консервов

По ее словам, домашние заготовки при нарушении технологии консервирования могут спровоцировать ботулизм.

Она обратила внимание на то, что, попадая с едой в кишечник, ботулотоксин вызывает рвоту. Впоследствии через кровь токсин распространяется по всему организму.