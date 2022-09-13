ФОТО | Великий британский комик Джон Клиз разорвал зал Alexela

Несмотря на название шоу, гастроли Клиза длятся уже более пяти лет, так что любой последний шанс превращается в предпоследний, а потом и в предпредпоследний. Вот и в Таллинне Клиз дает сразу два представления - одно 12-го, а другое 13-го сентября. Программа шоу состоит из невероятного микса шуток, анекдотов и историй (вряд ли подлинных) из жизни 82-летнего комика, а также лучших скетчей „Монти Пайтона“, которые демонстрируются на экране во время выступления, и ответов на вопросы слушателей.