ФОТО | Великий британский комик Джон Клиз разорвал зал Alexela(4)
Участник комик-группы „Монти Пайтон“ Джон Клиз выбрал для своего выступления в Таллинне вечер понедельника - лучшее время для комедийного шоу, особенно, если оно называется „Последний шанс, чтобы увидеть меня до того, как я умру“. Наш фотокорреспондент прорвался на выступление, чтобы порадовать вас фотографиями великого комика. И, конечно, зрителей.
Несмотря на название шоу, гастроли Клиза длятся уже более пяти лет, так что любой последний шанс превращается в предпоследний, а потом и в предпредпоследний. Вот и в Таллинне Клиз дает сразу два представления - одно 12-го, а другое 13-го сентября. Программа шоу состоит из невероятного микса шуток, анекдотов и историй (вряд ли подлинных) из жизни 82-летнего комика, а также лучших скетчей „Монти Пайтона“, которые демонстрируются на экране во время выступления, и ответов на вопросы слушателей.
Посмотреть на Клиза „в последний раз“ пришел практически весь Alexela, причем ассистент заранее предупредил, что представляения утомляют уже немолодого актера, который к тому же перенес инфаркт. Дважды. В течение последнего дня. Словно отсылая к этой - первой - шутке выступления, на прощальный поклон Клиза вывезла на инвалидной коляске медсестра и помахала зрителям его недвижимой рукой. И это далеко не единственная черная шутка, которую позволил себе мастер черного юмора (как он сам признался, юмора цветных).