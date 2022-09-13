Tопчик
13.09.2022, 20:00

Россию и Беларусь не пригласили на похороны Елизаветы II

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Eliz
Eliz
ФОТО: I-HWA CHENG | AFP

Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

„По сообщению источников в британском правительстве, Великобритания не пригласила представителей трех стран на похороны монарха. Это Россия, Белоруссия и Мьянма. Иран будет представлен лишь на уровне посла“, — сообщает The Mirror.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представитель РФ посетит похороны королевы Великобритании.

Похороны состоятся 19 сентября.

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