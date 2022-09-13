13.09.2022, 20:00
Россию и Беларусь не пригласили на похороны Елизаветы II(8)
ФОТО: | AFP
Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает британская газета The Mirror.
„По сообщению источников в британском правительстве, Великобритания не пригласила представителей трех стран на похороны монарха. Это Россия, Белоруссия и Мьянма. Иран будет представлен лишь на уровне посла“, — сообщает The Mirror.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представитель РФ посетит похороны королевы Великобритании.
Похороны состоятся 19 сентября.