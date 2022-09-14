Умер главный редактор „Комсомольской правды“ Владимир Сунгоркин

По данным собеседника ТАСС, „причиной смерти стал инсульт“. „Подъем“ со ссылкой на источники в „КП“ сообщает, что Сунгоркин умер во время командировки в Приморье.

Владимир Сунгоркин почти всю жизнь проработал в газете „Комсомольская правда“ (с перерывом в 1981-1985 годах, когда он был корреспондентом „Советской России“). От должности заместителя редактора он в советское время дошел до поста заместителя главного редактора. После распада СССР Сунгоркин в 1992 году стал главным исполнительным директором акционерного общества „Комсомольская правда“. В тот период из „КП“ ушла часть журналистов, не согласная с политикой издания, в том числе Дмитрий Муратов, ставший затем главным редактором „Новой газеты“ и Нобелевским лауреатом.

В 1997 году Сунгоркин занял пост главного редактора газеты „Комсомольская правда“, а с 2002 года он совмещал должности генерального директора и главного редактора ЗАО ИД „Комсомольская правда“.

Издательский дом „КП“, который возглавлял Сунгоркин, один из крупнейших в России. Сунгоркин считался особо приближенным к власти медиаменеджером, он, в частности, был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года. После начала российского вторжения в Украину ЕС внес Сунгоркина в санкционный список как руководителя „любимой газеты“ Путина.