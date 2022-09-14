ФОТО | Невеста Кая Каллас в скромном белом платье: Премьер-министр с мужем отмечают четвертую годовщину свадьбы

Каллас и Халлик поженились 14 сентября 2018 года в узком семейном кругу в любимом ресторане Каи MerMer. Пара обнародовала свои отношения на президентском приеме 2017 года, который они посетили вместе, а осенью того же года Кая и Арво обручились. Каллас поделился в Instagram фотографией их свадьбы четырехлетней давности и написала, что это один из ее любимых снимков, сделанных фотографом Анникой Метсла.

С будущим мужем премьер-министра познакомила одна из подруг в 2016 году. Моя подруга сказала мне: „Знаешь, у Арво такая зрелая мужественность, а у тебя - зрелая женственность, вы идеально подходите друг другу“, - вспоминает Кая в журнале Eesti Naine. „У меня с самого начала, с первого момента было ощущение, что он - тот самый. С ним так легко быть рядом, не нужно быть кем-то другим, и у меня сразу же возникло чувство, что мы можем пожениться“, - призналась Каллас.

В 2018 году Арво Халлик в Eesti Ekspress вспоминал их первую встречу и сказал, что между парой мгновенно проскочила искра. „Наши встречи имеют довольно долгую историю. Первые профессиональные контакты были, вероятно, в 2000 или 2001 году. В компании друзей мы поверхностно познакомились в 2013 году. Первый вечер мы провели вместе в мае 2016 года. Была ли это любовь с первого взгляда - скорее нет. Наверное, невозможно влюбиться вслепую, когда тебе почти 40 лет, у тебя есть дети, три года холостой жизни позади и, вдобавок ко всему, у тебя высокие критерии к потенциальному спутнику жизни“, - вспоминает Арво.

„Однако я должен признать, что „искра“ появилась сразу, по крайней мере, для меня. Кая была и остается во всех смыслах женщиной моей мечты. Возможно, что такая неистовая влюбленность сдерживалась рациональностью, а также страхами, связанными с тем, что Кая является публичной фигурой. Я думаю, что настоящая влюбленность произошла после первого проведенного вместе вечера. Осмелюсь сказать, что с тех пор мы стали парой“, - сказал муж премьер-министра.