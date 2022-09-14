Принцесса Анна рассказала о последнем дне жизни королевы Елизаветы II

Единственная дочь королевы сказала, что была счастлива разделить с матерью последние сутки ее жизни. Она также поблагодарила всех, кто скорбит по умершей королеве. „Стать свидетелями любви и уважения, которые столь многие проявляют в эти дни, одновременно наполняет смирением и воодушевляет. У всех нас останутся уникальные воспоминания. Я благодарю всех и каждого, кто разделяет наше чувство утраты“, — добавила она.