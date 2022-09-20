Tопчик
20.09.2022, 18:34

ОБЗОР | „Пришел практиковать эстонский“: Смотрите, какие горячие парни будут бороться за сердце эстонской „Холостячки“

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Потенциальные женихи "Холостячки": Хендрик, Эммануэль и Йоханнес
Потенциальные женихи "Холостячки": Хендрик, Эммануэль и Йоханнес
ФОТО: TV3

В пятницу на канале Go3 впервые в истории эстонского телевидения будет транслироваться всемирно известное шоу „Холостячка“ с Бригитте Сюзанне Хунт в главной роли. Сегодня утром телеканал TV3 опубликовал на своем сайте имена молодых людей, которые попытаются завоевать сердце Хунт.

Рауно (29) - художник из Тарту, его страсть - автомобили. В прошлом у него были сложные отношения, но он перевернул эту главу своей жизни и с улыбкой готов к любой ситуации. Рауно пришел на шоу в поисках спутницы, с которой он мог бы разделить свою жизнь. Фирменный знак Рауно - глупые шутки, которые он считает одновременно и достоинством, и недостатком.

Эммануэль (25) - футболист и модель из Кейла, который больше говорит языком тела, чем словами. Он родился в Нигерии, но знает все хитрости, чтобы завоевать сердца эстонских женщин. Он пришел на шоу в поисках настоящей любви, с которой можно создать семью и построить совместную жизнь.

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