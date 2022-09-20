ОБЗОР | „Пришел практиковать эстонский“: Смотрите, какие горячие парни будут бороться за сердце эстонской „Холостячки“

Рауно (29) - художник из Тарту, его страсть - автомобили. В прошлом у него были сложные отношения, но он перевернул эту главу своей жизни и с улыбкой готов к любой ситуации. Рауно пришел на шоу в поисках спутницы, с которой он мог бы разделить свою жизнь. Фирменный знак Рауно - глупые шутки, которые он считает одновременно и достоинством, и недостатком.