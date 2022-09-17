Tопчик
17.09.2022, 20:00

Неудачка: техасец выстрелил в воздух и попал себе в зад

 (2)
bang
bang
ФОТО: Shutterstock

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, полиция арестовала мужчину, который случайно попал себе в ягодицу. Об этом сообщает KSAT.

Полицейские прибыли на сообщение о стрельбе на одной из улиц города. На месте происшествия они обнаружили 31-летнего мужчину с огнестрельным ранением ягодицы.

По данным очевидцев, мужчина стрелял в воздух и случайно попал в себя (рикошетом вернулась пуля или вернулась сверху, не уточняется). Пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии