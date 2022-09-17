17.09.2022, 20:00
Неудачка: техасец выстрелил в воздух и попал себе в зад(2)
ФОТО: Shutterstock
В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, полиция арестовала мужчину, который случайно попал себе в ягодицу. Об этом сообщает KSAT.
Полицейские прибыли на сообщение о стрельбе на одной из улиц города. На месте происшествия они обнаружили 31-летнего мужчину с огнестрельным ранением ягодицы.
По данным очевидцев, мужчина стрелял в воздух и случайно попал в себя (рикошетом вернулась пуля или вернулась сверху, не уточняется). Пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.