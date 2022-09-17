Неудачка: техасец выстрелил в воздух и попал себе в зад

Полицейские прибыли на сообщение о стрельбе на одной из улиц города. На месте происшествия они обнаружили 31-летнего мужчину с огнестрельным ранением ягодицы.

По данным очевидцев, мужчина стрелял в воздух и случайно попал в себя (рикошетом вернулась пуля или вернулась сверху, не уточняется). Пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.