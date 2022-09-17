ВИДЕО | Без VIP-статуса. Дэвид Бекхэм 14 часов простоял в очереди, чтобы проститься с королевой Елизаветой II

Бывший капитан сборной Англии по футболу приехал к Вестминстерскому дворцу и встал в очередь вместе с простыми британцами. Он простоял в ней больше 14 часов, о чем рассказал в беседе с журналистами. При этом рядом с Дэвидом не было видно его супруги Виктории.

Дэвид не видит ничего зазорного в том, чтобы стоять вместе со всеми, потому что каждый британец в эти дни чтит „особенную“ королеву. Во время ожидания он познакомился с несколькими интересными людьми и выслушал их рассказы. В какой-то момент звезда спорта отвлекся, чтобы сходить в ближайший магазин и купить всем соседям пончики. „Наши мысли с королевской семьей, очень приятно слышать все эти истории от людей, которые здесь собрались“, — сказал Дэвид Бекхэм.

Бывший футболист „Манчестер Юнайтед“ рассказал, что несколько раз виделся с монархиней. При этом больше всего ему запомнился момент, когда ему вручили Орден Британской империи. „Мне так повезло, что в моей жизни было несколько таких моментов, когда я был рядом с Ее Величеством. Это грустный день, но это день, который нужно запомнить“, — сообщил Бекхэм.