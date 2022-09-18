Жительница Таллинна интересуется:“Куда ездят бабушки по утрам?“(27)
На днях в группе „Ищу совета“ в Facebook появилась публикация с вопросом, которым, мы уверены, задавался каждый хоть раз в жизни. Автор поинтересовалась - куда едут люди пожилого возраста рано утром?
Пользовательница под именем Evelin Oliveira написала: „Давненько не ездила на общественном транспорте. Вот сегодня пришлось. Так вот вопрос: Куда вообще едут бабушки с утра до самого вечера? Толкаются, проявляют недовольства, путаются под ногами и бегут впереди паровоза, лишь бы усесться быстрее на самые передние места……Мне очень интересно, куда они едут?“
Комментарии разделились. Некоторые писали, что выражаться в негативном ключе о пожилых людях не очень тактично и уважительно, такие как пользовательница Елизавета, например - „О, терпимее нужно быть к окружающим и добрее, зла и равнодушия вокруг и без того очень много. Некоторое время назад со мной произошел данный эпизод в автобусе, была очень уставшая, села рядышком к милой пожилой женщине, день был очень жарким. Разговорились. И она начала рассказывать, как страдает от одиночества, а женщина довольно интеллигентная, вела разговоры о балете и опере, где уже давно не была, да и финансово дорого куда-либо поехать и возраст не тот. И она мне сказала, что вот катается на автобусе т.к дома жарко, а в автобусе кондиционер, да и пообщаться можно с интересными людьми. Знаете, мне так стало грустно на душе, что вот живёт на свете замечательная старушка и вот так получилось, что она совершенно никому не нужна, аж сердце защемило, а таких как она немало, и почему взять и не заговорить с человеком, улыбнуться или просто пожелать доброго дня!!? Неужели так сложно быть добрым, а не злиться на старушек в автобусе!!?“
Также, участники группы активно предлагали варианты, куда же всё-таки могут ехать бабушки и дедушки. Популярным среди них оказался ответ „в поликлинику“ или „к врачу“. Кроме этого, высказывались предположения, что пожилые люди едут в магазин или на рынок. Пользовательница Надя написала: „Помню, моя бабушка вставала рано утром и ездила на центральный рынок исключительно для общения, так как там могла встретить уйму знакомых и со всеми поболтать, ну и посплетничать“. Kris Tina добавила, что пожилые люди едут рано утром на рынок, „чтоб внучатам успеть напечь блинчиков и всяких вкусностей, когда они придут со школы, сбегать в гости, купить по скидке что-то, посидеть опять-таки с внуками, пока родители на работе. У пожилых дел хоть отбавляй“.
Пользователь Дмитрий никогда не понимал, зачем его бабушка в свои 95 лет за день обходила/объезжала по 4-5 магазинов. „А это движение, тренировка ума, возможные встречи со знакомыми“, - предположил он.
Кроме вышеперечисленных вариантов предлагали „банк“. Ольга написала: „Когда я работала, они к открытию уже в очереди стояли. Пообщаться едут“.
Популярным мнением оказался комментарий Виктора (орфография сохранена): „специально...не читал другие ответы...но...моя версия.. 1- все, когда то такими будем ( если доживёшь конечно...неудачники...).2..вообще , зачем ты смотришь за бабушками...смотри своими за своими сверстниками..... везде все поравну.....3 пункт...если ты зациклен (на)...на таких вещах...то ты недоразвит(,та)....но в мире множество прекрасных вещей...на которых можно так же...и с намного большей пользой...прекрасно и душевно зациклиться....воодушевись.....“
А вы задавались вопросом, куда рано утром едут люди старшего возраста? Напишите об этом в комментариях! (Или позвоните своим родным!)