Жительница Таллинна интересуется:“Куда ездят бабушки по утрам?“

Комментарии разделились. Некоторые писали, что выражаться в негативном ключе о пожилых людях не очень тактично и уважительно, такие как пользовательница Елизавета, например - „О, терпимее нужно быть к окружающим и добрее, зла и равнодушия вокруг и без того очень много. Некоторое время назад со мной произошел данный эпизод в автобусе, была очень уставшая, села рядышком к милой пожилой женщине, день был очень жарким. Разговорились. И она начала рассказывать, как страдает от одиночества, а женщина довольно интеллигентная, вела разговоры о балете и опере, где уже давно не была, да и финансово дорого куда-либо поехать и возраст не тот. И она мне сказала, что вот катается на автобусе т.к дома жарко, а в автобусе кондиционер, да и пообщаться можно с интересными людьми. Знаете, мне так стало грустно на душе, что вот живёт на свете замечательная старушка и вот так получилось, что она совершенно никому не нужна, аж сердце защемило, а таких как она немало, и почему взять и не заговорить с человеком, улыбнуться или просто пожелать доброго дня!!? Неужели так сложно быть добрым, а не злиться на старушек в автобусе!!?“