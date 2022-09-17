„Я торговлей совестью не занимаюсь“: Максим Галкин прокомментировал свой статус „иноагента“

„Обоснованием этому решению было то, что я якобы получал средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, я не занимаюсь политической деятельностью. Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой, занимаюсь этим уже 28 лет. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Искренне и оставаясь честным перед самим собой. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь“, — заявил Максим Галкин, добавив, что не знает почему его включили в реестр и, что он не будет отказываться от сатиры и юмора „в угоду политической конъюнктуре“.