Tопчик
19.09.2022, 15:00

Непогода, непогода: супруга Михаила Кылварта показала, как они с мужем провели выходные на реке Пирита

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Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт
Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт
ФОТО: Tallinna linn

Член городского собрания и супруга мэра Таллинна Анастасия Коваленко-Кылварт добавила в свой аккаунт в Facebook видео о том, как они вместе с мужем провели Всемирный день чистоты на реке Пирита.

„Таллинн всегда гордился тем, что является прибрежным городом. В последние годы мы много работали над тем, чтобы открыть город для моря. В этом году я попросил города вокруг Балтийского моря посвятить этот день очистке своих вод“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. „В следующем году, когда Таллинн станет „зеленой столицей“ Европы, мы хотим еще больше внимания уделить Балтийскому морю“, - рассказал мэр.

Зародившийся в Эстонии Всемирный день чистоты – это самая крупная международная гражданская акция в истории. В ходе Всемирного дня чистоты жители почти 180 стран очищают от мусора свои побережья, леса и дороги. С 2019 года в рамках акции в Эстонии в фокусе был прежде всего мелкий мусор, в том числе микропластик и окурки. Миссия Всемирного дня чистоты в Эстонии – вовлечение подрастающего поколения и общее повышение осведомленности на тему отходов среди населения.

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