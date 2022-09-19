Непогода, непогода: супруга Михаила Кылварта показала, как они с мужем провели выходные на реке Пирита(8)
Член городского собрания и супруга мэра Таллинна Анастасия Коваленко-Кылварт добавила в свой аккаунт в Facebook видео о том, как они вместе с мужем провели Всемирный день чистоты на реке Пирита.
„Таллинн всегда гордился тем, что является прибрежным городом. В последние годы мы много работали над тем, чтобы открыть город для моря. В этом году я попросил города вокруг Балтийского моря посвятить этот день очистке своих вод“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. „В следующем году, когда Таллинн станет „зеленой столицей“ Европы, мы хотим еще больше внимания уделить Балтийскому морю“, - рассказал мэр.
Зародившийся в Эстонии Всемирный день чистоты – это самая крупная международная гражданская акция в истории. В ходе Всемирного дня чистоты жители почти 180 стран очищают от мусора свои побережья, леса и дороги. С 2019 года в рамках акции в Эстонии в фокусе был прежде всего мелкий мусор, в том числе микропластик и окурки. Миссия Всемирного дня чистоты в Эстонии – вовлечение подрастающего поколения и общее повышение осведомленности на тему отходов среди населения.