Непогода, непогода: супруга Михаила Кылварта показала, как они с мужем провели выходные на реке Пирита

„Таллинн всегда гордился тем, что является прибрежным городом. В последние годы мы много работали над тем, чтобы открыть город для моря. В этом году я попросил города вокруг Балтийского моря посвятить этот день очистке своих вод“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. „В следующем году, когда Таллинн станет „зеленой столицей“ Европы, мы хотим еще больше внимания уделить Балтийскому морю“, - рассказал мэр.