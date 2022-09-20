ФОТО | Смотрите, какие красавицы боролись за титул „Мисс Нарва-2022“!

В течение вечера они представили на сцене пять конкурсных заданий, за каждое из которых жюри начисляло баллы: дефиле в коктейльных платьях, конкурс вопросов и ответов, домашнее задание, дефиле в купальниках и дефиле в вечерних платьях.

Надо сказать, в этом году жюри потратило особенно много сил и времени, определяя победительниц, поскольку мнения существенно разошлись. Что и не удивительно: красота не имеет четко прописанных критериев, приходится ориентироваться на субъективные ощущения разных людей, а их согласовать трудно. Но после долгих споров решение было принято.

Все девушки получили награды в различных номинациях. А главные титулы были распределены следующим образом. Победительницей, завоевавшей звание „Мисс Нарва-2022“, стала Айсель Волкова. Титул Первой вице-мисс получила Ксения Харламова. Второй вице-мисс стала Ксения Майкова. Звания „Мисс зрительских симпатий“ была удостоена Эльвира Недельченко.