Керсти Кальюлайд надела футболку с провокационной надписью и выложила фото в соцсети: комментаторы не оценили

Кальюлайд открыто высказывается в поддержку Украины, по поводу футболки она отметила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не возражал против ее наряда. Тем не менее, комментаторы под постом не разделили точку зрения Кальюлайд, заявляя, что, прежде чем ставить подобные фотографии, стоит хотя бы перевести, что значат слова на одежде.