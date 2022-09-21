Tопчик
21.09.2022, 17:01

Российский блогер Ида Галич высказалась на тему мобилизации в РФ

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Ида Галич
Ида Галич
ФОТО: Соцсети

Сегодняшние новости о том, что в России объявили частичную мобилизацию, вызвали шквал эмоций в соцсетях, однако многие известные личности предпочли отмолчаться на эту тему. Блогер-миллионник Ида Галич выложила в свой аккаунт в Instagram ответы на вопросы, которые поступают ей по этому поводу.

„Отвечаю на вопросы, которые разрывают мой Директ. Я в Москве. Уезжать никуда не планирую. В моей семье несколько человек, подходящих под критерии первой волны. Из советов: 1)Я не подключаюсь к всеобщей волне паники коллективного разума: не листаю ленту, не смакую тг-каналы, не репощу. 2) Не доверяю непроверенной информации“, - написала Ида Галич в своем аккаунте.

Скриншот из аккаунта Галич

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