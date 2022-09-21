21.09.2022, 17:01
Российский блогер Ида Галич высказалась на тему мобилизации в РФ(2)
ФОТО: Соцсети
Сегодняшние новости о том, что в России объявили частичную мобилизацию, вызвали шквал эмоций в соцсетях, однако многие известные личности предпочли отмолчаться на эту тему. Блогер-миллионник Ида Галич выложила в свой аккаунт в Instagram ответы на вопросы, которые поступают ей по этому поводу.
„Отвечаю на вопросы, которые разрывают мой Директ. Я в Москве. Уезжать никуда не планирую. В моей семье несколько человек, подходящих под критерии первой волны. Из советов: 1)Я не подключаюсь к всеобщей волне паники коллективного разума: не листаю ленту, не смакую тг-каналы, не репощу. 2) Не доверяю непроверенной информации“, - написала Ида Галич в своем аккаунте.