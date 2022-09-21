Российский блогер Ида Галич высказалась на тему мобилизации в РФ

„Отвечаю на вопросы, которые разрывают мой Директ. Я в Москве. Уезжать никуда не планирую. В моей семье несколько человек, подходящих под критерии первой волны. Из советов: 1)Я не подключаюсь к всеобщей волне паники коллективного разума: не листаю ленту, не смакую тг-каналы, не репощу. 2) Не доверяю непроверенной информации“, - написала Ида Галич в своем аккаунте.