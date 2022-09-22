Американская „учительница года“ совратила ученика

43-летнюю Лию Куин, учительницу физкультуры из города Джентри, штат Арканзас, арестовали в четверг, 15 сентября. Ее подозревают в хранении запрещенных веществ и совращении малолетнего, причем последние преступление было совершено летом 2010 года.

По данным следствия, Куин занималась сексом с 17-леним подростком, пол которого не уточняется, в своем кабинете, в школьной душевой и у себя дома. Рассказ пострадавшего подтвердили под присягой его родители, а также коллеги женщины. Бывший супруг педагога заявил, что однажды застал Куин в постели с учеником у них дома. Один из преподавателей школы также заявил, что заметил „беспокойное поведение“ женщины в период совершения преступлений.

Лия Куин проработала в школе Джентри более 20 лет и была одним из самых уважаемых учителей штата. 26 ноября 2014 года она получила награду „Учитель года 2014-2015“ от Арканзасской ассоциации здравоохранения, физического воспитания, отдыха и танцев за сбор пожертвований для Американской кардиологической ассоциации. Педагог была председателем Комитета по здоровью своего школьного округа и входила в комитет по выборам нового директора школы.

В данный момент Куин находится под стражей. Полиция округа Бентон через СМИ обратилась к другим возможным жертвам сексуального насилия со стороны женщины с просьбой выйти на связь и дать показания.