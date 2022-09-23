Королева Дании заразилась COVID-19 после похорон Елизаветы II

82-летняя королева отменила все свои встречи на неделю. Представители королевского двора отказались от дополнительных комментариев.

Заболевание было диагностировано у Маргрете II второй раз за несколько месяцев. Королева заразилась COVID-19 в феврале этого года. По сообщениям пресс-службы, заболевание протекало в легкой форме.