Tопчик
23.09.2022, 15:47

Королева Дании заразилась COVID-19 после похорон Елизаветы II

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Denmark's Queen's first working day with "The Snow Queen\
Denmark's Queen's first working day with "The Snow Queen\
ФОТО: RITZAU SCANPIX | via REUTERS

В понедельник, 19 сентября, Маргрете II принимала участие в похоронах британской королевы Елизаветы II, которые проходили в Лондоне. Спустя два дня стало известно, что она заразилась новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.

82-летняя королева отменила все свои встречи на неделю. Представители королевского двора отказались от дополнительных комментариев.

Маргрете II была привита от COVID-19.

Заболевание было диагностировано у Маргрете II второй раз за несколько месяцев. Королева заразилась COVID-19 в феврале этого года. По сообщениям пресс-службы, заболевание протекало в легкой форме.

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