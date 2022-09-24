Выбраны самые смешные фото животных в 2022 году

В конкурсе принимали участие более двух тысяч снимков, сделанных людьми из разных стран мира. Фотогалерею можно увидеть на сайте конкурса. В итоге победу одержал Кеничи Моринага из Японии. Он стал автором фото под названием „Boom, Boom!“, на которой изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.

Моринага полюбил снимать кошек после путешествия по Европе. „Я был очарован выходками кошек на улицах и просто не мог их не фотографировать. Когда я вернулся в Японию, то продолжил их искать. Они действительно поднимают мне настроение, особенно после двух лет пандемии“, — рассказывает он.

В качестве приза победитель получил две тысячи фунтов стерлингов. Также Моринага должен был выбрать благотворительную организацию, которой партнер конкурса выплатит пять тысяч фунтов стерлингов. Пожертвование досталось The Cat Welfare Group — организации, которая помогает спасать и пристраивать бездомных кошек и котят, а также предлагает им медицинскую помощь в случае необходимости.