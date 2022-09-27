27.09.2022, 15:30
Американец убил знакомого за отсутствие благодарности(2)
ФОТО: Shutterstock
В США 37-летний мужчина придержал дверь знакомому, не получил благодарности в ответ и убил его за это. Об этом сообщает New York Post.
Инцидент произошел рядом с табачным магазином Tobacco Road Corp в Нью-Йорке. Сначала между мужчинами возник конфликт: убийца спрашивал знакомого, почему тот не поблагодарил его за хороший поступок. После этого между ними завязалась драка.
Убийца попытался уехать на электрическом велосипеде, но знакомый ударил его. В ответ тот ударил мужчину острым предметом и скрылся с места происшествия. У пострадавшего открылось сильное кровотечение. Прибывшие к магазину парамедики срочно доставили мужчину в больницу, где констатировали его смерть.