Tопчик
27.09.2022, 15:30

Американец убил знакомого за отсутствие благодарности

 (2)
Fate
Fate
ФОТО: Shutterstock

В США 37-летний мужчина придержал дверь знакомому, не получил благодарности в ответ и убил его за это. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел рядом с табачным магазином Tobacco Road Corp в Нью-Йорке. Сначала между мужчинами возник конфликт: убийца спрашивал знакомого, почему тот не поблагодарил его за хороший поступок. После этого между ними завязалась драка.

Убийца попытался уехать на электрическом велосипеде, но знакомый ударил его. В ответ тот ударил мужчину острым предметом и скрылся с места происшествия. У пострадавшего открылось сильное кровотечение. Прибывшие к магазину парамедики срочно доставили мужчину в больницу, где констатировали его смерть.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии