Осенняя ярмарка в Ласнамяэ впервые пройдет в парке Тондилоо

„Первая такая ярмарка прошла в мае этого года в парке Паэ в Ласнамяэ. Отзывы жителей были очень положительными. В этом году осенняя ярмарка пройдет в парке Тондилоо. Я надеюсь, что жителям понравится место, и это станет новой традицией“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На ярмарке будет представлено более ста продавцов из Эстонии, Латвии и Литвы. Вы можете купить фермерские продукты, мед, грибы, выпечку и другие свежие продукты. Также будет предложен большой выбор мясных и рыбных продуктов. На ярмарке представлен широкий ассортимент одежды, аксессуаров и обуви, которые защитят вас от осеннего ветра и дождя. Кроме того, здесь будет представлен представительный выбор ремесленных изделий, так что вы сможете заранее приобрести подарки на этот год. На ярмарке каждый сможет найти что-то для себя, независимо от возраста.