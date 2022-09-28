„Планета очистится от людей“: жуткий прогноз победителя „Битвы экстрасенсов“

Мехди Эбрагими Вафа составил прогноз на ближайшие 10 лет. Эзотерик уверен, что скоро во всем мире начнутся многочисленные вооруженные конфликты — грядет борьба за природные ресурсы. Так же, как по Африке, голод ударит по Азии и другим континентам, морепродуктов не останется, или они будут заражены, а живительная влага и вовсе будет недоступна.

„Питьевая вода будет стоить как нефть. Производители мяса будут вынуждены уничтожать скот из-за заразы. Будет восстание вирусов, бактерий и растений против человечества. То что веками дарило нам жизнь, будет заражено. Растения станут выделять углекислый газ. Они помогут Земле очиститься от людей. Появится новый вирус, мощнее того, что мы называем COVID-19. Инфекция ударит по нервным клетками, человек будет сходить с ума, заканчивать жизнь суицидом или в порыве приступа нападать на другого. Появится COVID-21 — так Земля будет восстанавливать справедливость“, — рассказывает 49-летний победитель третьего сезона шоу „Битвы экстрасенсов“ на ТНТ.

Кроме того, Эбрагим затронул и геополитические вопросы. Он уверен, что позиции России и стран Азии на мировой арене будут крепчать, тогда как страны Европы и США потеряют влияние.

„Это будет связано с голодом и холодом, с которым они столкнутся. Это будет связано с утратой господства Америки, потерей человеческих ценностей. Пропаганда разврата на Западе доведет до уничтожения культуры. Также это приведет к хаосу и конфликту изнутри. Я вижу, как черный дым нависает над небом этих стран“, — утверждает медиум.

Как известно, многие пророчества об апокалипсисе связаны с различными катаклизмами: наводнением, активностью солнца, глобальным похолоданием или потеплением. Но Мехди Эбрагими Вафа считает, что человечество само себя уничтожит. И единственный способ предотвратить конец света — измениться и беречь Землю.

„Матушка-земля нас любит. Но когда она видит, как беспощадно мы уничтожаем все вокруг, то отвечает нам с помощью катаклизмов, вирусов и бактерий. На помощь планете придет высший разум, возможно, из другой Галактики. Надо любить всех и все, что нас окружает. Если мы захотим, то сможем жить по-другому. Любите себя и уважайте друг друга, найдите гармонию с Землей и со своим я“, — заключил Мехди.