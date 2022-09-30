Как справиться с тревогой

А порой все заходит так далеко, что от постоянной тревоги начинает страдать и ухудшаться качество жизни человека: рушится карьера, социальные связи и так далее. Тогда это уже не есть норма и мы можем говорит о патологическом состоянии.



Чтобы понять природу своей тревоги, внимательно прислушайтесь к своему телу. Какие сигналы оно вам посылает? К примеру, учащенный ритм сердца, болезненные ощущения или сдавленность в груди, усиленное потоотделение, тошнота или даже диарея.



Что касается эмоций, в состоянии тревоги может усиливаться раздражительность, нервозность, мысли становятся хаотичными, беспорядочными.



Если вы заметили за собой какие-то из выше указанных признаков на фоне постоянной тревоги, вам нужно пройти комплексное обследование. Оно поможет понять, не повлекло ли состояние затянувшейся тревожности сбои в работе гормональной системы, нет ли неврологических нарушений, последствия которых в долгосрочной перспективе могут быть очень серьезными.