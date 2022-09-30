МЕМЫ С ПУТИНЫМ | Сравнение с „Чародейками“ и бинго. Подборка самых удачных юморесок

В своей речи перед подписанием договоров о „вступлении в состав России“ оккупированных областей Украины и самопровозглашенных республик Донбасса Путин заявил, что оккупированные территории „возвращаются домой“, он напомнил, что США дважды применяли ядерное оружие и вновь обвинил страны Запада в попытках установить мировой порядок, который выгоден только им. При этом к моменту окончания речи в интернете появилось множество мемов и шуток, связанных с заявлениями, которые сделал Путин. Публикуем подборку наиболее удачных, на наш взгляд.