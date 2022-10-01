Покончил с собой российский рэпер, не желающий воевать против Украины(71)
В Краснодаре рэпер Иван Петунин, известный как Walkie, покончил с собой из-за объявленной в РФ „частичной мобилизации“, — пишет „Медуза“.
Тело 27-летнего Петунина было обнаружено возле одного из высотных зданий города, отмечает издание „93.ru“. Незадолго до смерти он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается совершить самоубийство из-за нежелания идти на войну.
„Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых. <…> На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы“ — признался музыкант на прощание. „Мне было очень больно находиться в этом мире все эти месяцы, которые происходит война. Я не понимаю ее причин, я не понимаю ее сути. И как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я“, — добавил он.
По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что „в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную“.
В день гибели рэпер выпустил новый альбом. „Послушайте какие-нибудь из них, чтобы понять, каким я был человеком“, — сказал Петунин в своем обращении.