Покончил с собой российский рэпер, не желающий воевать против Украины

„Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых. <…> На свою душу я грех убийства брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы“ — признался музыкант на прощание. „Мне было очень больно находиться в этом мире все эти месяцы, которые происходит война. Я не понимаю ее причин, я не понимаю ее сути. И как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я“, — добавил он.